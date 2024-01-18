Леброн Джеймс о том, нужны ли «Лейкерс» обмены: «Я не играю в Фэнтези»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Леброн ответил на вопрос, нужно ли «Лейкерс» провести обмены перед дедлайном.

«Я не играю в Фэнтези. Сконцентрирован на ежедневной работе с парнями, которые сейчас в форме «Лейкерс». Неуважительно думать о том, что нам нужно или чего нам не хватает. Я не поступаю так по отношению к своим товарищам.

Мы работаем над собой и продолжим в том же духе. Хорошо играли в последних матчах и хотим так же выступить в пятницу против «Бру... Бруклина»? Да, «Бруклина», – заявил Джеймс, закончив диалог с прессой.

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16 комментариев
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Все короче. Дурной знак. Через неделю в команде останется Дэвис и Кристи из нынешнего состава.
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Однако, каков лицемер.
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Ответ Лютик
Леброн не совсем честен. Корректно было бы так: «Я больше не играю в Фентези»)
он никогда не играл в фентези. ит не играет. он играл и играет в Риалзи....
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-2
+13
насмешнил
+9
-3
+6
Леброн не совсем честен. Корректно было бы так: «Я больше не играю в Фентези»)
+9
-6
+3
В завязке с момента, как с Ирвингом не прокатило
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+2
Так у него не фэнтези потому что - делает всё в реале
+2
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Ответ vadim_FCB
Все короче. Дурной знак. Через неделю в команде останется Дэвис и Кристи из нынешнего состава.
Даг Кристи? Леброн решил команду в прямом смысле пенсионеров собрать?))
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Ответ vadim_FCB
Все короче. Дурной знак. Через неделю в команде останется Дэвис и Кристи из нынешнего состава.
Даже если на их место заедут Карри , Дюрант и иже с ними )))))))
Нужен то один плеймейкер со стабильными 20 очками. ДиЛо стал таким на две игры и ЛАЛ уверенно проходят две команды запада с зоны уверенного ПО )))
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Ответ ARAMIS777
Тем не менее Ривза могут обменять...
Не могут
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Ответ kc6nxy8whs
Не могут
Если так,то хорошо.
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Ответ kc6nxy8whs
Не могут
Технически могут, только пару дней назад новость была
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Ответ kc6nxy8whs
Не могут
Могут, от инсайдера Маркса была информация, что с 15 января его контракт может быть включен в обмен. Есть другие источники - опровергните
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