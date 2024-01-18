Леброн Джеймс о том, нужны ли «Лейкерс» обмены: «Я не играю в Фэнтези»

Леброн ответил на вопрос, нужно ли «Лейкерс» провести обмены перед дедлайном.

«Я не играю в Фэнтези. Сконцентрирован на ежедневной работе с парнями, которые сейчас в форме « ». Неуважительно думать о том, что нам нужно или чего нам не хватает. Я не поступаю так по отношению к своим товарищам.

Мы работаем над собой и продолжим в том же духе. Хорошо играли в последних матчах и хотим так же выступить в пятницу против «Бру... Бруклина»? Да, «Бруклина», – заявил , закончив диалог с прессой.