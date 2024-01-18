Остин Холлинз стал игроком АЕКа

Теги Жальгирис переходы АЕК чемпионат Греции Остин Холлинз Баскетбол

АЕК объявил о подписании контракта с Остином Холлинзом до конца сезона-2023/24.

Несколько дней назад защитник покинул «Жальгирис», к которому присоединился в декабре. В 8 матчах Евролиги американец набирал в среднем 3,9 очка и подбор за 12 минут на паркете.

Согласно правилам Евролиги, он не сможет играть в крупнейшем европейском турнире до конца этого сезона, так как выступал за «Жальгирис» уже после закрытия трансферного окна.

Холлинз выступал за «Зенит» в сезонах-19/20 и 20/21.

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