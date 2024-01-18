Остин Холлинз стал игроком АЕКа
АЕК объявил о подписании контракта с Остином Холлинзом до конца сезона-2023/24.
Несколько дней назад защитник покинул «Жальгирис», к которому присоединился в декабре. В 8 матчах Евролиги американец набирал в среднем 3,9 очка и подбор за 12 минут на паркете.
Согласно правилам Евролиги, он не сможет играть в крупнейшем европейском турнире до конца этого сезона, так как выступал за «Жальгирис» уже после закрытия трансферного окна.
Холлинз выступал за «Зенит» в сезонах-19/20 и 20/21.