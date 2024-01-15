«Жальгирис» объявил об уходе Остина Холлинза

Теги Жальгирис переходы Turkish Airlines EuroLeague Паулюс Янкунас Остин Холлинз Баскетбол

Остин Холлинз покинул «Жальгирис».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«После испытательного срока мы оценили все обстоятельства и решили поискать другие варианты. Настоящий профессионал за этот короткий период, за что мы можем сказать ему только самые лучшие слова», – прокомментировал генеральный менеджер литовского клуба Паулюс Янкунас.

В 8 матчах Евролиги Холлинз набирал в среднем 3,9 очка и подбор за 12 минут на паркете.

Согласно правилам Евролиги, он не сможет играть в крупнейшем европейском турнире до конца этого сезона, так как выступал за «Жальгирис» уже после закрытия трансферного окна.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий