«Жальгирис» объявил об уходе Остина Холлинза
Остин Холлинз покинул «Жальгирис».
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«После испытательного срока мы оценили все обстоятельства и решили поискать другие варианты. Настоящий профессионал за этот короткий период, за что мы можем сказать ему только самые лучшие слова», – прокомментировал генеральный менеджер литовского клуба Паулюс Янкунас.
В 8 матчах Евролиги Холлинз набирал в среднем 3,9 очка и подбор за 12 минут на паркете.
Согласно правилам Евролиги, он не сможет играть в крупнейшем европейском турнире до конца этого сезона, так как выступал за «Жальгирис» уже после закрытия трансферного окна.