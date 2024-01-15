«Жальгирис» объявил об уходе Остина Холлинза

Остин Холлинз покинул «Жальгирис».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«После испытательного срока мы оценили все обстоятельства и решили поискать другие варианты. Настоящий профессионал за этот короткий период, за что мы можем сказать ему только самые лучшие слова», – прокомментировал генеральный менеджер литовского клуба Паулюс Янкунас.

В 8 матчах Евролиги Холлинз набирал в среднем 3,9 очка и подбор за 12 минут на паркете.

Согласно правилам Евролиги, он не сможет играть в крупнейшем европейском турнире до конца этого сезона, так как выступал за «Жальгирис» уже после закрытия трансферного окна.