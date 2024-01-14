«Жальгирис» расстанется с Остином Холлинзом

Остин Холлинз покинет «Жальгирис» по истечении срока контракта.

32-летний американец сегодня проведет свой последний матч за литовский клуб, сообщает инсайдер BasketNews Донатас Урбонас со ссылкой на источники в команде.

В 8 матчах Евролиги Холлинз набирал в среднем 3,9 очка и подбор за 12 минут на паркете.

Согласно правилам Евролиги, он не сможет играть в Евролиге до конца этого сезона, так как выступал за « » уже после закрытия трансферного окна.