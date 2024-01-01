Остин Холлинз остался в «Жальгирисе» еще на две недели

Теги Жальгирис переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Литвы Остин Холлинз Баскетбол

«Жальгирис» продлил контракт с Остином Холлинзом еще не две недели.

Через две недели литовский клуб примет решение, оставить ли защитника до конца сезона.

Изначально стороны заключили пробное соглашение на 3 недели. В 4 матчах за «Жальгирис» в Евролиге Холлинз набирал в среднем 3,8 очка и 0,8 подбора.

Американец провел прошлый сезон за «Маккаби Тель-Авив». В январе ему пришлось перенести операцию на колене, из-за которой он пропустил большую часть 2023 года.

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