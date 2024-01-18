Кайри Ирвинг был «очень заинтересован» в воссоединении с Леброном Джеймсом либо в Лос-Анджелесе, либо в Далласе

Инсайдер ESPN рассказала о намерениях Кайри Ирвинга объединиться с Леброном.

Когда Ирвинг посетил игру первого раунда плей-офф на «Crypto.com Arena» между « » и «Мемфисом» в апреле прошлого года, сообщили источники Рамоне Шелберн из ESPN, это было сделано для того, чтобы дать понять, что он «очень заинтересован» в воссоединении с «либо в Лос-Анджелесе, либо в ».

Ирвинг живет в Лос-Анджелесе и должен был стать свободным агентом в межсезонье 2023 года.

«Лейкерс» с июня 2022 года вели внутренние переговоры о том, стоит ли им пытаться приобрести Ирвинга. Джеймс «был открыт к идее» перехода своего бывшего одноклубника.

В итоге Ирвинг подписал с «Маверикс» трехлетний контракт на сумму 126 миллионов долларов.