Кайри Ирвинг был «очень заинтересован» в воссоединении с Леброном Джеймсом либо в Лос-Анджелесе, либо в Далласе

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Инсайдер ESPN рассказала о намерениях Кайри Ирвинга объединиться с Леброном.

Когда Ирвинг посетил игру первого раунда плей-офф на «Crypto.com Arena» между «Лейкерс» и «Мемфисом» в апреле прошлого года, сообщили источники Рамоне Шелберн из ESPN, это было сделано для того, чтобы дать понять, что он «очень заинтересован» в воссоединении с Леброном Джеймсом «либо в Лос-Анджелесе, либо в Далласе».

Ирвинг живет в Лос-Анджелесе и должен был стать свободным агентом в межсезонье 2023 года.

«Лейкерс» с июня 2022 года вели внутренние переговоры о том, стоит ли им пытаться приобрести Ирвинга. Джеймс «был открыт к идее» перехода своего бывшего одноклубника.

В итоге Ирвинг подписал с «Маверикс» трехлетний контракт на сумму 126 миллионов долларов.

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6 комментариев
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Учитывая то как Лейкерс вцепились в свои оставшиеся пики, то обмен практически невозможен, если только Леброн не найдет компромат на Джинни Басс
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Может, Кайри обмен Джеймса к себе хотел. Ничего же нет проще: Хардуэй, Клебер, Холмс на Леброна отлично проходит. Кто скажет "нет"?

Какая-такая реальность?
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Ответ armageddon123456
Даже если бы хотели провернуть - Даллас пошлет с любым пакетом в дальние края. Оно им надо - Кайри менять на условных ДиЛо+Хач+Принс? Нет конечно. Как и на любой другой подобный пакет. Так что Ирвинга смело забываем и смотрим, какую рыбу сможет (если сможет) выудить Пелинка до дедлайна, и будет ли эта рыбка свежим лососем или окажется протухшим хаукарлем
Лейкерс в сложной ситуации, не говоря о звездах, даже хороших разыгрывающих доступных для обмена сейчас мало. На ум приходят лишь три варианта: 1) самый лучший и дорогой вариант Деджонте Мюррей 2) качественный, но травматичный и старый Крис Пол 3) бюджетный и хороший Таюс Джонс. Самым реалистичным выглядит последний вариант.
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Ответ DSL
Может, Кайри обмен Джеймса к себе хотел. Ничего же нет проще: Хардуэй, Клебер, Холмс на Леброна отлично проходит. Кто скажет "нет"? Какая-такая реальность?
Только этот вариант и проходит - Джеймс в Даллас.
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