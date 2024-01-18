Стив Керр о смерти Деяна Милоевича: «Шокирующий и трагический удар для всех, кто имеет отношение к «Уорриорз»

Теги происшествия Голден Стэйт НБА Стив Керр Деян Милоевич Баскетбол

Стив Керр выступил с заявлением в связи со смертью Деяна Милоевича.

«Мы абсолютно потрясены внезапной кончиной Деяна. Это шокирующий и трагический удар для всех, кто имеет отношение к «Уорриорз», и невероятно трудное время для его семьи, друзей и всех нас, кто имел невероятное удовольствие работать с ним.

Помимо того, что Деян был потрясающим баскетбольным тренером, он был одним из самых позитивных и прекрасных людей, которых я когда-либо знал, человеком, который своей страстью и энергией приносил радость и свет в каждый день.

Мы скорбим вместе с его женой Наташей и их детьми Николой и Машей. Их утрата невосполнима», – передает слова главного тренера команды пресс-служба «Уорриорз».

Ассистент главного тренера «Голден Стэйт» Деян Милоевич скончался в возрасте 46 лет после сердечного приступа.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Капец.. Соболезнуем.. Я уж думал оклемается(
+23
-2
+21
И для многих других людей в НБА и Сербии, думаю
+11
0
+11
Какой молодой и как внезапно. Очень жаль. Соболезную.
+5
0
+5
Ответ tusiel
Комментарий скрыт
Иплан
+4
0
+4
Когда такое происходит внезапно ,очень страшно и очень жаль. Соболезную.
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий