Стив Керр выступил с заявлением в связи со смертью Деяна Милоевича.

«Мы абсолютно потрясены внезапной кончиной Деяна. Это шокирующий и трагический удар для всех, кто имеет отношение к «Уорриорз», и невероятно трудное время для его семьи, друзей и всех нас, кто имел невероятное удовольствие работать с ним.

Помимо того, что Деян был потрясающим баскетбольным тренером, он был одним из самых позитивных и прекрасных людей, которых я когда-либо знал, человеком, который своей страстью и энергией приносил радость и свет в каждый день.

Мы скорбим вместе с его женой Наташей и их детьми Николой и Машей. Их утрата невосполнима», – передает слова главного тренера команды пресс-служба «Уорриорз».

Ассистент главного тренера « » Деян Милоевич скончался в возрасте 46 лет после сердечного приступа.