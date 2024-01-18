Стив Керр о смерти Деяна Милоевича: «Шокирующий и трагический удар для всех, кто имеет отношение к «Уорриорз»
Стив Керр выступил с заявлением в связи со смертью Деяна Милоевича.
«Мы абсолютно потрясены внезапной кончиной Деяна. Это шокирующий и трагический удар для всех, кто имеет отношение к «Уорриорз», и невероятно трудное время для его семьи, друзей и всех нас, кто имел невероятное удовольствие работать с ним.
Помимо того, что Деян был потрясающим баскетбольным тренером, он был одним из самых позитивных и прекрасных людей, которых я когда-либо знал, человеком, который своей страстью и энергией приносил радость и свет в каждый день.
Мы скорбим вместе с его женой Наташей и их детьми Николой и Машей. Их утрата невосполнима», – передает слова главного тренера команды пресс-служба «Уорриорз».
Ассистент главного тренера «Голден Стэйт» Деян Милоевич скончался в возрасте 46 лет после сердечного приступа.