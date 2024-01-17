У ассистента главного тренера «Голден Стэйт» Деяна Милоевича случился сердечный приступ

Деян Милоевич госпитализирован с «внезапной и серьезной проблемой со здоровьем».

По информации сербского издания Telegraf, у Милоевича случился сердечный приступ. На данный момент состояние тренера стабильно.

46-летний сербский тренер был доставлен в больницу из ресторана в Солт-Лейк-Сити во вторник вечером.

Милоевич прилетел в Солт-Лейк-Сити с командой на матч против «Юты», который состоится в среду. По словам источников, во время инцидента игроки и тренеры «Уорриорз» ужинали вместе в ресторане.