У ассистента главного тренера «Голден Стэйт» Деяна Милоевича случился сердечный приступ

Теги происшествия Голден Стэйт НБА Юта Деян Милоевич Баскетбол

Деян Милоевич госпитализирован с «внезапной и серьезной проблемой со здоровьем».

По информации сербского издания Telegraf, у Милоевича случился сердечный приступ. На данный момент состояние тренера стабильно.

46-летний сербский тренер был доставлен в больницу из ресторана в Солт-Лейк-Сити во вторник вечером.

Милоевич прилетел в Солт-Лейк-Сити с командой на матч против «Юты», который состоится в среду. По словам источников, во время инцидента игроки и тренеры «Уорриорз» ужинали вместе в ресторане.

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6 комментариев
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Здоровья, надеюсь, все будет хорошо
+23
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+23
Да уж.. Здоровья!
+7
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+7
Здоровья Деяну.
+5
0
+5
Здоровья! Надеюсь, что доктора уберегут его от просмотра оставшихся матчей Голден Стейт в этом сезоне.
+3
0
+3
Переживаю за Илью Петрова, давненько что то не было на ветке...
+1
-1
0
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