Определились первые шесть игроков на Матче звезд Единой лиги ВТБ. В список вошли Антон Глазунов и Андрей Мартюк

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Определились первые шесть игроков на Матче звезд Единой лиги ВТБ.

По итогам голосования болельщиками были выбраны по три игрока в переднюю и заднюю линии.

Задняя линия
Антон Глазунов, «Уралмаш» 
Ксавьер Рэтан-Мэйс, «Енисей» 
Александр Платунов, «Парма»

Передняя линия
Би Джей Джонсон, «Парма» 
Андрей Мартюк, «Локомотив-Кубань» 
Октавиус Эллис, «Уралмаш»

Следующий этап – голосование СМИ. В течение недели представители ведущих спортивных изданий выберут еще 6 игроков. Голосование завершится 22 января.

РЕЗУЛЬТАТА ГОЛОСОВАНИЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ

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1 комментарий
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Мартюк 💪
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