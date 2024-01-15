Определились первые шесть игроков на Матче звезд Единой лиги ВТБ. В список вошли Антон Глазунов и Андрей Мартюк

Определились первые шесть игроков на Матче звезд Единой лиги ВТБ.

По итогам голосования болельщиками были выбраны по три игрока в переднюю и заднюю линии.

Задняя линия

, «Уралмаш»

, « »

, «Парма»

Передняя линия

Би Джей Джонсон, «Парма»

Андрей Мартюк, « »

Октавиус Эллис, «Уралмаш»

Следующий этап – голосование СМИ. В течение недели представители ведущих спортивных изданий выберут еще 6 игроков. Голосование завершится 22 января.

РЕЗУЛЬТАТА ГОЛОСОВАНИЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ