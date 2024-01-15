Определились первые шесть игроков на Матче звезд Единой лиги ВТБ. В список вошли Антон Глазунов и Андрей Мартюк
Определились первые шесть игроков на Матче звезд Единой лиги ВТБ.
По итогам голосования болельщиками были выбраны по три игрока в переднюю и заднюю линии.
Задняя линия
Антон Глазунов, «Уралмаш»
Ксавьер Рэтан-Мэйс, «Енисей»
Александр Платунов, «Парма»
Передняя линия
Би Джей Джонсон, «Парма»
Андрей Мартюк, «Локомотив-Кубань»
Октавиус Эллис, «Уралмаш»
Следующий этап – голосование СМИ. В течение недели представители ведущих спортивных изданий выберут еще 6 игроков. Голосование завершится 22 января.