«Локомотив-Кубань» хочет подписать Октавиуса Эллиса

Теги возможные переходы Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Уралмаш Октавиус Эллис Джордан Морган Баскетбол

Октавиус Эллис может заменить Джордана Моргана в «Локомотиве-Кубань».

Краснодарский клуб нацелен на подписание контракта с центровым «Уралмаша», сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Бывший игрок «Олимпиакоса» Октавиус Эллис (30 лет, 208 см) в нынешнем сезоне Лиги ВТБ набирает 18,5 очка, 8,9 подбора и 1,3 передачи в среднем за матч.

По информации греческого журналиста Христоса Цалтаса, Морган изъявил готовность перейти в АЕК и покинет «Локо». Афинский клуб ищет замену Мфионду Кабенгеле, который продолжит карьеру в «Венеции».

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4 комментария
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Ну… Только Мартюк с Елатонцевым стали матереть - и тут на тебе.
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Ответ Тузик и грелка
Ну… Только Мартюк с Елатонцевым стали матереть - и тут на тебе.
Мартюк изначально был четвёртым номером. У него и трёшка в порядке и с проходом нет проблем. Я думаю время всем найдётся, если сделка свершится.
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Чэд Браун ушел,если Октавиус уйдет - без центровых останемся.Кирилла Михеева только по большим праздникам на несколько минут выпускают.
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