«Локомотив-Кубань» хочет подписать Октавиуса Эллиса
Октавиус Эллис может заменить Джордана Моргана в «Локомотиве-Кубань».
Краснодарский клуб нацелен на подписание контракта с центровым «Уралмаша», сообщает инсайдер Маттео Андреани.
Бывший игрок «Олимпиакоса» Октавиус Эллис (30 лет, 208 см) в нынешнем сезоне Лиги ВТБ набирает 18,5 очка, 8,9 подбора и 1,3 передачи в среднем за матч.
По информации греческого журналиста Христоса Цалтаса, Морган изъявил готовность перейти в АЕК и покинет «Локо». Афинский клуб ищет замену Мфионду Кабенгеле, который продолжит карьеру в «Венеции».