«Локомотив-Кубань» хочет подписать Октавиуса Эллиса

Октавиус Эллис может заменить Джордана Моргана в «Локомотиве-Кубань».

Краснодарский клуб нацелен на подписание контракта с центровым « », сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Бывший игрок «Олимпиакоса» Октавиус Эллис (30 лет, 208 см) в нынешнем сезоне Лиги ВТБ набирает 18,5 очка, 8,9 подбора и 1,3 передачи в среднем за матч.

По информации греческого журналиста Христоса Цалтаса, изъявил готовность перейти в АЕК и покинет « ». Афинский клуб ищет замену Мфионду Кабенгеле, который продолжит карьеру в «Венеции».