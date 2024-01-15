Миленко Богичевич о переходе Фридзона: «Автодор» рад заполучить игрока и личность такого масштаба»

Теги Виталий Фридзон Автодор Единая лига ВТБ Миленко Богичевич Баскетбол

Миленко Богичевич прокомментировал переход Виталия Фридзона.

Главный тренер «Автодора» рассказал, почему 38-летний ветеран подходит саратовской команде.

«Я счастлив, что Виталий присоединился к нашему клубу. Мы рады заполучить игрока и личность такого масштаба. Это отличный баскетболист с огромным опытом и бойцовским характером, которые нам по-настоящему необходимы. Он провел много матчей на международном уровне за сборную России и в Евролиге. У него психология победителя и большой авторитет в лиге.

Фридзон – тот игрок, который действительно нужен нашей молодой команде», – заявил Богичевич.

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