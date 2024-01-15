Виталий Фридзон стал игроком «Автодора».

Защитник Виталий Фридзон (38 лет, 195 см) перешел в « ».

Соглашение с бывшим игроком сборной России рассчитано до конца сезона-23/24.

В сезоне-22/23 Виталий провел 43 матча за «Зенит», набирая 3,1 очка и 1,4 подбора в среднем за игру. После этого экс-игрок сборной России выступал на любительском уровне.

Исполнительный директор «Автодора» Олег Родионов прокомментировал сделку.

«Фридзон не нуждается в представлениях. Рады, что баскетболист с таким опытом и богатым послужным списком приходит в нашу команду. Считаем, что игровые и человеческие качества Виталия помогут нам в решающей части сезона», – сказал Родионов.