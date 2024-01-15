Виталий Фридзон стал игроком «Автодора»

Теги переходы Виталий Фридзон Автодор Единая лига ВТБ Олег Родионов Баскетбол

Виталий Фридзон стал игроком «Автодора».

Защитник Виталий Фридзон (38 лет, 195 см) перешел в «Автодор».

Соглашение с бывшим игроком сборной России рассчитано до конца сезона-23/24.

В сезоне-22/23 Виталий провел 43 матча за «Зенит», набирая 3,1 очка и 1,4 подбора в среднем за игру. После этого экс-игрок сборной России выступал на любительском уровне.

Исполнительный директор «Автодора» Олег Родионов прокомментировал сделку.

«Фридзон не нуждается в представлениях. Рады, что баскетболист с таким опытом и богатым послужным списком приходит в нашу команду. Считаем, что игровые и человеческие качества Виталия помогут нам в решающей части сезона», – сказал Родионов.

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11 комментариев
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если честно, думал пойдет в НН, а то там полный бардак.
интересно, кто нибудь знает что реально за проблема?)
легионеры в строю, почти весь состав вернулся, а играют сейчас на уровне цмоки Минска (хотя я не уверен, кто сейчас выиграет, цмоки или Нн с такой игрой, цмоки, судя по счету, даже с мба боролся моментами, Нн же игру сдали, еще даже не выйдя на площадку))
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живая легенда.
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Это еще "самая лучшая баскетбольная школа страны", или это уже другое?
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масткр по трёшкам)
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«Такая, блин, вечная молодость»(С)
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Молодец! Он решил и Моню переиграть. Да и Женя Воронов ещё в строю.
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Ответ Romas Shlepikas
если честно, думал пойдет в НН, а то там полный бардак. интересно, кто нибудь знает что реально за проблема?) легионеры в строю, почти весь состав вернулся, а играют сейчас на уровне цмоки Минска (хотя я не уверен, кто сейчас выиграет, цмоки или Нн с такой игрой, цмоки, судя по счету, даже с мба боролся моментами, Нн же игру сдали, еще даже не выйдя на площадку))
в МБА напрашивалось, там подходящий вайб и из столицы уезжать не надо
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