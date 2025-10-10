  • Спортс
Видео
0

Танасис Адетокумбо завершил аллей-уп одной рукой; забил обратный лэй-ап, пройдя под кольцо через двоих

Старший Адетокумбо стал автором нескольких ярких моментов.

В предсезонном матче против «Детройта» 33-летний форвард сначала завершил навес Марка Сирса эффектным данком одной рукой, а затем показал свой дриблинг, в проходе обойдя двух соперников и забив лэй-ап с обратной стороны кольца.

За 6 минут на паркете на счету Адетокумбо 4 очка, 2 подбора, 1 перехват и 1 блок-шот.

«Бакс» обыграли «Пистонс» – 117:111.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
