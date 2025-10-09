Александр Щербенев о победе над «Уралмашем»: «Играли жестко. Контролировали матч»

Александр Щербенев прокомментировал победу «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга на выезде открыл внутрисезонный Кубок Лиги ВТБ крупной победой над «Уралмашем» (92:63).

Щербенев набрал 7 очков и 3 передачи за 13,9 минуты на площадке.

– Рады начать новый турнир с победы. Выполнили план на игру, играли убедительно на обеих сторонах площадки и большую часть встречи контролировали матч, поэтому добились убедительной победы.

- Что в первую очередь стало залогом вашего успеха в Екатеринбурге?

– Я бы сказал, защита: мы играли жестко и не дали им почувствовать игру.

- Тем не менее первые минуты игры у «Зенита» не задались…

– Да, на старте не попали свои броски, тем не менее мы быстро смогли вернуться в игру и повести в счете.