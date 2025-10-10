Аллен Айверсон: «Никогда не вникал в разные рейтинги. Против любых соперников чувствовал себя лучшим на площадке»

Аллен Айверсон рассказал о восприятии самого себя во время игры в НБА.

По словам легенды «Сиксерс», его не интересовали всевозможные рейтинги.

«Я не вникал в то, какое место вы мне отводили и все такое. Против кого бы ни выходил, чувствовал себя лучшим игроком на площадке.

Я ведь выходил на площадку вместе с 23-м [Майкл Джордан ], не так ли? Я играл против величайших игроков в истории. Я всегда понимал, кто мне противостоит, но думал и том, что когда люди покинут арену, они будет понимать, кто такой номер три», – признался Айверсон .