Ник Райт: «Леброн может играть на уровне Матча звезд почти до 50»

Ник Райт считает, что Леброн Джеймс еще долго может играть на топ-уровне.

«Леброн может играть на уровне Матча всех звезд почти до 50 лет. Не вижу причин... ну скажем, если он уйдет, это произойдет либо потому, что этого захочет его семья, либо потому, что ему больше нечего будет доказывать.

Еще десять лет назад мы ожидали, что возраст начнет сказываться. А вместо этого получили небольшое ухудшение на 1-2 процента от общего уровня в год. Это привело Джеймса к тому, что он начнет сезон в качестве, наверное, седьмого по силе игрока НБА», – заявил эксперт.

Джеймс готовится провести 23-й сезон в НБА . В минувшем розыгрыше 40-летний форвард «Лейкерс » набирал 24,4 очка, 7,8 подбора, 8,2 передачи и 1,0 перехват в среднем за игру за 34,9 минуты на площадке.