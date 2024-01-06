Миленко Богичевич: «Моментами играли плохо. Это часть процесса перестройки»

Главный тренер « » Миленко Богичевич подвел итоги матча Лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (89:85).

«Поздравляю всех с Новым годом, а тем, кто отмечает Рождество, желаю всего самого наилучшего, крепкого здоровья всем болельщикам. Они внесли огромный вклад в нашу победу. Они помогали нам, давали энергию в тот момент, когда мы играли плохо.

Это часть процесса перестройки. Я не могу сказать, что у нас новая команда, однако у нас есть новичок, нужна новая химия. У нас также была проблема с травмой Беслача в начале игры, поэтому ротация была немного нарушена.

Это важная и сложная победа для нас. Может, в моментах мы играли недостаточно хорошо, но бились до конца. Мне нравится то, как мы боремся до последнего эпизода. Это была хорошая игра», – сказал Богичевич.