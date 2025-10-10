Кэйсон Уоллес забросил невероятный мяч с обратной стороны щита, улетая в аут

Уоллесу удался впечатляющий трик-шот.

В предсезонной игре против «Шарлотт » 21-летний защитник «Тандер» в одном движении выловил мяч после «сквозняка» Джейлина Уильямса и завершил атаку, перебросив щит с обратной стороны.

«Оклахома» победила «Хорнетс» (122:116), а Кэйсон Уоллес отметился 6 очками, 10 подборами, 8 передачами и 3 перехватами за 22,5 минуты на площадке.