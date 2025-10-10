Видео
1

Кэйсон Уоллес забросил невероятный мяч с обратной стороны щита, улетая в аут

Уоллесу удался впечатляющий трик-шот.

В предсезонной игре против «Шарлотт» 21-летний защитник «Тандер» в одном движении выловил мяч после «сквозняка» Джейлина Уильямса и завершил атаку, перебросив щит с обратной стороны.

«Оклахома» победила «Хорнетс» (122:116), а Кэйсон Уоллес отметился 6 очками, 10 подборами, 8 передачами и 3 перехватами за 22,5 минуты на площадке.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
logoКэйсон Уоллес
предсезонные матчи
logoБаскетбол - видео
logoОклахома-Сити
logoШарлотт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Билл Симмонс включил Купера Флэгга и Кона Книппела в олимпийскую сборную США 2028 года
912 сентября, 12:24
Кэйсон Уоллес – Алексу Карузо: «Ты первый лысый товарищ по команде в моей жизни!»
317 августа, 06:53
Кэйсон Уоллес – второй в истории плей-офф НБА по количеству перехватов среди 21-летних
22 июня, 07:35
Главные новости
Гилджес-Александер дебютировал в «предсезонке» – 16 очков и 5 передач за 20 минут против «Шарлотт»
21 минуту назадВидео
Виктор Оладипо исполнил эффектный данк в предсезонном матче НБА
27 минут назадВидео
Ник Райт: «Леброн может играть на уровне Матча звезд почти до 50»
133 минуты назад
Танасис Адетокумбо завершил аллей-уп одной рукой; забил обратный лэй-ап, пройдя под кольцо через двоих
50 минут назадВидео
Аллен Айверсон: «Никогда не вникал в разные рейтинги. Против любых соперников чувствовал себя лучшим на площадке»
55 минут назад
Этторе Мессина недоволен судейством в матче с «Монако»: «Повторяется одна и та же история»
сегодня, 04:08
У Уэстбрука есть предложение от китайского клуба, которое в 4 раза превышает возможный контракт в НБА
2сегодня, 03:59
Наталья Брайант выступила креативным директором короткометражного фильма про «Лейкерс»
сегодня, 03:46
Пэйтон Притчард: «В старшей школе добился огромного прогресса, играя 1 на 1 со Стивом Блэйком. Не победил его ни разу»
3сегодня, 03:23
Билл Симмонс: «У Янниса 8-8 в сериях плей-офф. Это начинает его по-настоящему доставать»
6сегодня, 02:57
Ко всем новостям
Последние новости
Джош Гидди заткнул сирену дальним попаданием
8 минут назадВидео
Девин Букер: «Лето выдалось слишком долгим. На мне сейчас лежит большая ответственность»
сегодня, 02:04
Йовица Арсич после поражения от «Автодора»: «При первых трудностях наши игроки сбиваются на импровизацию»
вчера, 18:15
Миленко Богичевич о победе над «Енисеем»: «Исход матча решило одно владение, но мы ожидали подобного»
вчера, 18:07
«Арис» проявляет интерес к Кристу Кумадже
вчера, 15:25
Джонни Ферфи о Тайризе Халибертоне: «Самый разговорчивый человек на свете»
вчера, 14:04
Томислав Томович возглавит «Црвену Звезду» в матче с «Фенербахче»
вчера, 13:18
Ди Джей Стюарт – MPV 2-го тура Еврокубка
вчера, 12:00Фото
Александр Щербенев о победе над «Уралмашем»: «Играли жестко. Контролировали матч»
вчера, 11:10
«Партизан» получил штраф в 13000 евро за поведение болельщиков в матче против «Милана»
вчера, 07:34