Кэйсон Уоллес забросил невероятный мяч с обратной стороны щита, улетая в аут
Уоллесу удался впечатляющий трик-шот.
В предсезонной игре против «Шарлотт» 21-летний защитник «Тандер» в одном движении выловил мяч после «сквозняка» Джейлина Уильямса и завершил атаку, перебросив щит с обратной стороны.
«Оклахома» победила «Хорнетс» (122:116), а Кэйсон Уоллес отметился 6 очками, 10 подборами, 8 передачами и 3 перехватами за 22,5 минуты на площадке.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
