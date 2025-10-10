Виктор Оладипо исполнил эффектный данк в предсезонном матче НБА

Виктор Оладипо напомнил НБА о своем атлетизме.

Представляющий «Гуанчжоу» двукратный участник Матча звезд во время предсезонного матча с «Клипперс» в высоком прыжке одной рукой завершил навес под аллей-уп.

33-летний защитник последний раз выходил на паркет НБА в 2023 году в составе «Майами», когда в матче плей-офф против «Милуоки» получил разрыв сухожилия надколенника левого колена.

В своем последнем на данный момент сезоне в НБА 2-й номер драфта-2013 принял участие в 42 матчах «Хит», набирая в среднем 10,7 очка (39,7% с игры, 33% из-за дуги), 3 подбора и 3,5 передачи.