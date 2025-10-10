Видео
0

Виктор Оладипо исполнил эффектный данк в предсезонном матче НБА

Виктор Оладипо напомнил НБА о своем атлетизме.

Представляющий «Гуанчжоу» двукратный участник Матча звезд во время предсезонного матча с «Клипперс» в высоком прыжке одной рукой завершил навес под аллей-уп.

33-летний защитник последний раз выходил на паркет НБА в 2023 году в составе «Майами», когда в матче плей-офф против «Милуоки» получил разрыв сухожилия надколенника левого колена. 

В своем последнем на данный момент сезоне в НБА 2-й номер драфта-2013 принял участие в 42 матчах «Хит», набирая в среднем 10,7 очка (39,7% с игры, 33% из-за дуги), 3 подбора и 3,5 передачи.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
logoБаскетбол - видео
Гуанчжоу Лонг-Лайонс
logoНБА
logoВиктор Оладипо
предсезонные матчи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Танасис Адетокумбо завершил аллей-уп одной рукой; забил обратный лэй-ап, пройдя под кольцо через двоих
50 минут назадВидео
НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» победил «Детройт», «Нью-Йорк» одолел «Миннесоту» в овертайме и другие матчи
3сегодня, 02:43
Хайме Хакес и Алперен Шенгюн – авторы лучших моментов игрового дня НБА
3вчера, 10:45Видео
Главные новости
Гилджес-Александер дебютировал в «предсезонке» – 16 очков и 5 передач за 20 минут против «Шарлотт»
21 минуту назадВидео
Кэйсон Уоллес забросил невероятный мяч с обратной стороны щита, улетая в аут
129 минут назадВидео
Ник Райт: «Леброн может играть на уровне Матча звезд почти до 50»
133 минуты назад
Танасис Адетокумбо завершил аллей-уп одной рукой; забил обратный лэй-ап, пройдя под кольцо через двоих
50 минут назадВидео
Аллен Айверсон: «Никогда не вникал в разные рейтинги. Против любых соперников чувствовал себя лучшим на площадке»
55 минут назад
Этторе Мессина недоволен судейством в матче с «Монако»: «Повторяется одна и та же история»
сегодня, 04:08
У Уэстбрука есть предложение от китайского клуба, которое в 4 раза превышает возможный контракт в НБА
2сегодня, 03:59
Наталья Брайант выступила креативным директором короткометражного фильма про «Лейкерс»
сегодня, 03:46
Пэйтон Притчард: «В старшей школе добился огромного прогресса, играя 1 на 1 со Стивом Блэйком. Не победил его ни разу»
3сегодня, 03:23
Билл Симмонс: «У Янниса 8-8 в сериях плей-офф. Это начинает его по-настоящему доставать»
6сегодня, 02:57
Ко всем новостям
Последние новости
Джош Гидди заткнул сирену дальним попаданием
8 минут назадВидео
Девин Букер: «Лето выдалось слишком долгим. На мне сейчас лежит большая ответственность»
сегодня, 02:04
Йовица Арсич после поражения от «Автодора»: «При первых трудностях наши игроки сбиваются на импровизацию»
вчера, 18:15
Миленко Богичевич о победе над «Енисеем»: «Исход матча решило одно владение, но мы ожидали подобного»
вчера, 18:07
«Арис» проявляет интерес к Кристу Кумадже
вчера, 15:25
Джонни Ферфи о Тайризе Халибертоне: «Самый разговорчивый человек на свете»
вчера, 14:04
Томислав Томович возглавит «Црвену Звезду» в матче с «Фенербахче»
вчера, 13:18
Ди Джей Стюарт – MPV 2-го тура Еврокубка
вчера, 12:00Фото
Александр Щербенев о победе над «Уралмашем»: «Играли жестко. Контролировали матч»
вчера, 11:10
«Партизан» получил штраф в 13000 евро за поведение болельщиков в матче против «Милана»
вчера, 07:34