Лука Дончич назвал победные броски против «Миннесоты» в финале Запада и против «Клипперс» в «пузыре» своими любимыми
Суперзвезда «Лейкерс» перечислил любимые моменты в своем исполнении.
Ведущий спросил Дончича, какой момент за прошедшую карьеру словенец будет пересматривать в возрасте 50 лет.
Первым защитник «Лейкерс» назвал бросок через Руди Гобера во второй игре финала Западной конференции 2024 года против «Миннесоты».
Вторым Дончич отметил дальнее попадание в матче серии первого раунда против «Клипперс» в плей-офф 2020 года.
