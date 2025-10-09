Миленко Богичевич о победе над «Енисеем»: «Исход матча решило одно владение, но мы ожидали подобного»

Главный тренер «Автодора» прокомментировал домашнюю победу над «Енисеем».

«Очень рад победе! Сегодня хочу в первую очередь поздравить именно игроков. Потому что в данный период со всеми нашими проблемами и в усеченном составе мы добились отличного результата, одержав победы над сильными соперниками.

Я счастлив и крайне доволен. Возможно, не тем, как мы провели отрезок в третьей четверти, но в сложившихся обстоятельствах это отходит на второй план. Главное – победа на характере. Исход матча решило одно владение, но мы ожидали подобного. Ведь ранее «Енисей» провел такую же плотную игру с МБА-МАИ», – сказал Миленко Богичевич.

В своем втором домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Автодор » обыграл «Енисей» со счетом 76:73.