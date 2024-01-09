Миленко Богичевич: «Автодор» все еще в нижней половине таблицы, но это только начало пути»

Главный тренер « » Миленко Богичевич оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с « ивом-Кубань».

«Конечно, мы хорошо себя чувствуем после трех побед подряд. Это пока наша самая продолжительная серия в сезоне. «Автодор» все еще остается в нижней половине таблицы, но это только начало пути. Нынешняя команда способна добиться гораздо большего.

«Локо» – одна из сильнейших команд Лиги ВТБ, которая входит в Топ-4. Они показывают отличный баскетбол, у них хорошее сочетание качественных молодых российских игроков и опытных легионеров. «Локо» укомплектован сильными исполнителями на каждой позиции. Они играют с большой энергией и хорошо знают друг друга. Так что нам будет противостоять определенно одна из лучших команд страны. Чтобы рассчитывать на успех, нам нужно сохранять концентрацию и сыграть с энергией. Считаю, именно эти аспекты и станут определяющими.

У нас было не так много времени, чтобы подготовить что-то новое в тактическом плане к матчу с «Локо». Но команды хорошо знают друг друга, поэтому вряд ли чем-то удивят. Надеюсь, нам хватит концентрации и сил – вот то, что потребуется на протяжении всех 40 минут игры», – заявил Богичевич.