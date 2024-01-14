Миленко Богичевич о поражении от «Зенита»: «Одно владение может решить все»

Теги Зенит Автодор Единая лига ВТБ Миленко Богичевич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» прокомментировал поражение от «Зенита» – 85:86.

«Поздравляю «Зенит». Для нас это тяжелое поражение, то, как именно мы проиграли. Я сказал игрокам, что я все равно ими горжусь, тем, как они боролись, как играли.

Да, одно владение может решить все, но, как сказал Александр Петенев, мы движемся в правильном направлении.

А еще для меня было приятно сыграть против тренера Хавьера Паскуаля, он большой специалист, по этому поводу я тоже очень рад», – сказал Миленко Богичевич.

«Зенит» дома в напряженной концовке переиграл «Автодор» (86:85), отыграв «-5» за последние 40 секунд.

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