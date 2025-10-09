0

Джонни Ферфи о Тайризе Халибертоне: «Самый разговорчивый человек на свете»

20-летний защитник «Индианы» отметил личностные качества Тайриза Халибертона.

«Никогда не встречал такого игрока и человека, как он. Тайриз потрясающая личность – он всегда готов поговорить, всегда вовлечен. Он самый разговорчивый человек, которого я когда-либо встречал.

Трудно переоценить, насколько это помогает команде. Тайриз невероятно ценен – просто благодаря своей искренности и тому, какой он есть. Мне повезло, что он мой партнер по команде», – поделился 20-летний баскетболист «Пэйсерс» Джонни Ферфи.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
logoТайриз Халибертон
logoНБА
logoДжонни Ферфи
logoИндиана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тайриз Халибертон исполняет трехочковые и бегает под водой
3вчера, 06:14Видео
Тайриз Халибертон о травме ахилла в 7-м матче финала НБА: «Мне казалось, будто мою мечту отняли»
330 сентября, 20:37
Тайриз Халибертон: «Стану мостом между игроками и тренерами»
129 сентября, 15:47
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Автодор» принимает «Енисей», «Пари НН» встретится с МБА-МАИ
9 минут назадLive
Энес Кантер Фридом: «Если играешь с Леброном и сезон не задался, то всегда нужен «козел отпущения»
20 минут назад
Джордан Лойд о переходе в «Анадолу Эфес»: «Я чувствую себя ценным и счастлив быть здесь»
44 минуты назад
Деандре Эйтон о совместных тренировках с Дончичем и Леброном: «У меня такой возможности еще не было»
5сегодня, 13:47
Евролига. «Милан» примет «Монако», «Реал» сыграет с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 12:47
«Црвена Звезда» официально сообщила о расставании с Яннисом Сферопулосом
сегодня, 11:49Фото
Партнер Леброна Джеймса Мэверик Картер больше не участвует в проекте новой международной баскетбольной лиги
1сегодня, 11:30
Хайме Хакес и Алперен Шенгюн – авторы лучших моментов игрового дня НБА
2сегодня, 10:45Видео
Эдриан Воджнаровски выпустит серию интервью с руководителями спортивных клубов на Youtube
1сегодня, 10:37
Док Риверс: «Джон Хорст 11 лет принимает звонки по Яннису Адетокумбо и говорит «нет»
5сегодня, 10:20
Ко всем новостям
Последние новости
Томислав Томович возглавит «Црвену Звезду» в матче с «Фенербахче»
сегодня, 13:18
Ди Джей Стюарт – MPV 2-го тура Еврокубка
сегодня, 12:00Фото
Александр Щербенев о победе над «Уралмашем»: «Играли жестко. Контролировали матч»
сегодня, 11:10
«Партизан» получил штраф в 13000 евро за поведение болельщиков в матче против «Милана»
сегодня, 07:34
Еврокубок. 27 очков Марко Симонович не спасли «Тюрк Телеком» от поражения «Бурку», «Будучность» проиграла «Тренто» и другие результаты
вчера, 20:07
Дарон Расселл будет выступать за сборную Румынии
вчера, 19:19
Си Джей Макколлум о «Вашингтоне»: «Это одна из самых организованных организаций, в которых я был»
4вчера, 18:29
«Партизан» представил новый дизайн своей площадки
вчера, 17:06Фото
Winline Basket Cup. «Зенит» разгромил «Уралмаш»
20вчера, 16:13
Данило Галлинари: «Не планирую возвращаться в европейский баскетбол, но проект НБА в Европе может поменять расклад»
вчера, 16:05