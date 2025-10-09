Джонни Ферфи о Тайризе Халибертоне: «Самый разговорчивый человек на свете»

20-летний защитник «Индианы» отметил личностные качества Тайриза Халибертона.

«Никогда не встречал такого игрока и человека, как он. Тайриз потрясающая личность – он всегда готов поговорить, всегда вовлечен. Он самый разговорчивый человек, которого я когда-либо встречал.

Трудно переоценить, насколько это помогает команде. Тайриз невероятно ценен – просто благодаря своей искренности и тому, какой он есть. Мне повезло, что он мой партнер по команде», – поделился 20-летний баскетболист «Пэйсерс» Джонни Ферфи .