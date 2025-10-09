Ди Джей Стюарт – MPV 2-го тура Еврокубка

Еврокубок назвал MVP второго тура.

Им стал 26-летний американский защитник Ди Джей Стюарт из словенской «Цедевиты-Олимпии».

Стюарт набрал 27 очков в матче против «Хапоэля Иерусалим», реализовав 7 из 9 двухочковых и 2 из 4 трехочковых бросков. На его счету также 8 подборов, 5 передач и 2 перехвата.

Его команда победила со счетом 99:84.