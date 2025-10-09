Йовица Арсич после поражения от «Автодора»: «При первых трудностях наши игроки сбиваются на импровизацию»
Главный тренер «Енисея» высказался о причинах поражения от «Автодора».
«Поздравляю команду хозяев с победой. «Автодор» начал матч с большей энергией, забрал много подборов под нашим кольцом. Во второй половине мы стали контролировать щит, но в нападении не сыграли достаточно дисциплинированно.
При первых трудностях наши игроки сбиваются на импровизацию. Но одними индивидуальными действиями невозможно в гостях обыграть команду, которая играет так хорошо, как «Автодор», – заявил Йовица Арсич.
В своем третьем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ красноярский «Енисей» уступил «Автодору» со счетом 73:76.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
