Йовица Арсич после поражения от «Автодора»: «При первых трудностях наши игроки сбиваются на импровизацию»

Главный тренер «Енисея» высказался о причинах поражения от «Автодора».

«Поздравляю команду хозяев с победой. «Автодор» начал матч с большей энергией, забрал много подборов под нашим кольцом. Во второй половине мы стали контролировать щит, но в нападении не сыграли достаточно дисциплинированно.

При первых трудностях наши игроки сбиваются на импровизацию. Но одними индивидуальными действиями невозможно в гостях обыграть команду, которая играет так хорошо, как «Автодор», – заявил Йовица Арсич.

В своем третьем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ красноярский «Енисей» уступил «Автодору» со счетом 73:76.

Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
