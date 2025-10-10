«Это означает «доброе утро». Лука Дончич выругался на словенском, попробовав острый соус Da Bomb

Суперзвезда «Лейкерс» поел острых крылышек.

Лука Дончич стал гостем шоу Hot Ones, в котором звезды общаются с ведущим, одновременно поедая куриные крылышки с соусами, острота которых повышается с каждым разом.

Яркую реакцию у Дончича вызвал соус Da Bomb, попробовав который словенец выругался на родном языке.

«Простите, это означает «доброе утро», – объяснил Дончич, спеша выпить холодной воды.

По шкале Сковилла острота соуса Da Bomb оценивается в 135 000 (перец Халапеньо – 5000-8000).