«Это означает «доброе утро». Лука Дончич выругался на словенском, попробовав острый соус Da Bomb
Суперзвезда «Лейкерс» поел острых крылышек.
Лука Дончич стал гостем шоу Hot Ones, в котором звезды общаются с ведущим, одновременно поедая куриные крылышки с соусами, острота которых повышается с каждым разом.
Яркую реакцию у Дончича вызвал соус Da Bomb, попробовав который словенец выругался на родном языке.
«Простите, это означает «доброе утро», – объяснил Дончич, спеша выпить холодной воды.
По шкале Сковилла острота соуса Da Bomb оценивается в 135 000 (перец Халапеньо – 5000-8000).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Luka Updates в соцсети X
