Бен Симмонс о травме спины: «Один из самых разочаровывающих этапов в моей карьере»

Теги травмы Бруклин НБА Бен Симмонс Баскетбол

Бен Симмонс рассказал, как относится к очередной травме.

Защитник «Бруклина» Бен Симмонс признался, что защемление нерва поясницы, из-за которого он пропустил почти два месяца, сильно его расстраивает.

«Пожалуй, это один из самых разочаровывающих этапов в моей карьере. Ведь я хочу быть на площадке, чтобы помогать команде побеждать.

И все же это часть спорта. Здесь никто ничего не гарантирует. Травмы случаются. К сожалению, такое случается. Так что мне надо сосредоточиться на том, что зависит от меня, что я могу сделать, чтобы вернуться на площадку и вносить там свой вклад», – заявил Симмонс.

Австралиец пропустил 21 матч подряд с того момента, как 6 ноября получил травму в матче с «Милуоки».

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