Деннис Смит может вернуться в состав «Нетс» в пятницу, Лонни Уокер надеется вернуться на следующей неделе

Разыгрывающий « » , пропустивший последние шесть матчей из-за растяжения мышц верхней части спины, может вернуться в ротацию «Нетс» в пятницу, сообщает SNY.

Врачи разрешили Смиту возобновить полноценные тренировки.

Атакующий защитник «Нетс» также увеличивает нагрузки на тренировках и надеется вернуться в строй на следующей неделе.

пройдет повторное обследование через две недели.