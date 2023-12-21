Деннис Смит может вернуться в состав «Нетс» в пятницу, Лонни Уокер надеется вернуться на следующей неделе
Разыгрывающий «Бруклина» Деннис Смит, пропустивший последние шесть матчей из-за растяжения мышц верхней части спины, может вернуться в ротацию «Нетс» в пятницу, сообщает SNY.
Врачи разрешили Смиту возобновить полноценные тренировки.
Атакующий защитник «Нетс» Лонни Уокер также увеличивает нагрузки на тренировках и надеется вернуться в строй на следующей неделе.
Бен Симмонс пройдет повторное обследование через две недели.