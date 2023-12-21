Деннис Смит может вернуться в состав «Нетс» в пятницу, Лонни Уокер надеется вернуться на следующей неделе

Теги травмы Бруклин НБА Бен Симмонс Деннис Смит Лонни Уокер Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Деннис Смит, пропустивший последние шесть матчей из-за растяжения мышц верхней части спины, может вернуться в ротацию «Нетс» в пятницу, сообщает SNY.

Врачи разрешили Смиту возобновить полноценные тренировки.

Атакующий защитник «Нетс» Лонни Уокер также увеличивает нагрузки на тренировках и надеется вернуться в строй на следующей неделе.

Бен Симмонс пройдет повторное обследование через две недели.

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