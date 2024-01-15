«Посмотрел на это все и произнес: «Боже мой. Это НБА!» Уэс Мэттьюз вспомнил данк Кармело через Миллсэпа

Уэс Мэттьюз вспомнил свой «Добро пожаловать в НБА» момент.

28 октября 2009 года 23-летний дебютировал в лиге в составе «Юты» против « » .

«Он же еще и потерю допустил – сам отдал мяч Мело. Отчетливо помню даже где я сам находился. Помню, что вышел тогда на паркет в третьей четверти. Посмотрел на это все и произнес: «Боже мой. Это НБА!»

Это была моя первая игра в НБА, братан. Я помню, как Мело чуть душу не выбил из Сапа [ ] этим данком. Мело перелетел через него, и я такой: «Сап, не-е-е-т!» – вспомнил эпизод форвард «Атланты».