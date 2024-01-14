«Жизнь не черно-белая». Джордж Карл заявил, что Кармело Энтони спас баскетбол в Денвере
Джордж Карл встал на защиту Кармело Энтони в споре о 15-м номере «Наггетс».
Ранее Энтони заявил, что организация дала Николе Йокичу 15-й номер после драфта, чтобы принизить его достижения.
«Мело спас профессиональный баскетбол в Денвере. И он не должен был требовать обмена.
Но слова про мелочность «Наггетс» имеют право на жизнь. И несколько 15-х номеров могут висеть под сводами арены. Такое случается постоянно.
И все эти вещи могут быть правдой одновременно! Жизнь не черно-белая», – написал бывший главный тренер «Денвера» на своей странице в соцсети.
До драфта-2003, когда Энтони пришел в лигу, «Наггетс» восемь лет подряд не выходили в плей-офф и ни разу не выигрывали больше 40 матчей за сезон.
В Денвере под 15 номером сейчас играет лучший игрок в истории франшизы, а кто играл до Йокича под этим номером уже не имеет значения
Это было начало правления спортивной династии Кронке после покупки «Наггетс». Энтони тащил команду долго и играла она интересно. Про Денвер в принципе стали говорить, - он перестал быть «очком НБА». Это была яркая эпоха. Жаль, Айверсон эту эпоху и разрушил. Я не фан Кармело, но он был в то время, как условный Тэйтум сейчас, мало чем уступая Леброну в атаке (в обороне Мело был конечно дном).
По степени влияния на НБА в то время, хайпу и тд - Кармело конечно достоин вывода своей майки под своды «1 мили над уровнем моря». Несомненно.
А вот с точки зрения именно командных достижений - точно нет. Ибо тогда по похожему принципу Хьюстон и Орландо тоже должны поднять майку Трейси МакГрейди.
А с учетом эпохи Йокича и чемпионства - фамилию «Энтони» под свод арены вроде как уже поднимать несолидно. Только если действительно две майки с номером «15», да и то одновременно сразу. То есть после завершения карьеры Йокича, не раньше.
Денвер тех лет был чем то вроде "Суперсоникс" 90-х.
Даже тренер тот же)
Ни у кого же сейчас нет сомнений в том, что майки Пэйтона и Кемпа должны висеть под потолком в Сиэтле?