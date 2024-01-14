«Жизнь не черно-белая». Джордж Карл заявил, что Кармело Энтони спас баскетбол в Денвере

Джордж Карл встал на защиту Кармело Энтони в споре о 15-м номере «Наггетс».

Ранее Энтони заявил, что организация дала 15-й номер после драфта, чтобы принизить его достижения.

« спас профессиональный баскетбол в Денвере. И он не должен был требовать обмена.

Но слова про мелочность «Наггетс» имеют право на жизнь. И несколько 15-х номеров могут висеть под сводами арены. Такое случается постоянно.

И все эти вещи могут быть правдой одновременно! Жизнь не черно-белая», – написал бывший главный тренер « » на своей странице в соцсети.

До драфта-2003, когда Энтони пришел в лигу, «Наггетс» восемь лет подряд не выходили в плей-офф и ни разу не выигрывали больше 40 матчей за сезон.