«Чувак, серьезно? Вы весь матч этому «беляшу» будете мяч отдавать?» Джефф Тиг вспомнил момент, когда увидел в Дончиче будущую суперзвезду

Джефф Тиг рассказал, когда увидел в Луке Дончиче зачатки суперзвезды.

«Вы меня знаете, я люблю позадирать людей, немного поиздеваться. Помню, это был первый год в команде. Подхожу к Уэсу Мэтьюзу, такой: «Чувак, серьезно? Вы весь матч этому «беляшу» будете мяч отдавать? Совсем уже?»

Уэс посмотрел мне прямо в глаза и говорит: «Этот мазафакер – настоящая машина». И резко замолчал. Я такой: «Может, он и вправду хорош». Ну, дальше я подумал: «Ладно, я лучше рот закрою свой». Парнишка не такой, как все», – вспомнил бывший игрок в своем подкасте.