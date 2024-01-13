«Чувак, серьезно? Вы весь матч этому «беляшу» будете мяч отдавать?» Джефф Тиг вспомнил момент, когда увидел в Дончиче будущую суперзвезду

Теги Даллас НБА Джефф Тиг Уэс Мэттьюз Лука Дончич Баскетбол

Джефф Тиг рассказал, когда увидел в Луке Дончиче зачатки суперзвезды.

«Вы меня знаете, я люблю позадирать людей, немного поиздеваться. Помню, это был первый год Луки в команде. Подхожу к Уэсу Мэтьюзу, такой: «Чувак, серьезно? Вы весь матч этому «беляшу» будете мяч отдавать? Совсем уже?»

Уэс посмотрел мне прямо в глаза и говорит: «Этот мазафакер – настоящая машина». И резко замолчал. Я такой: «Может, он и вправду хорош». Ну, дальше я подумал: «Ладно, я лучше рот закрою свой». Парнишка не такой, как все», – вспомнил бывший игрок НБА в своем подкасте.

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3 комментария
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Забавные ребята, думают, что во все времена лучшими игроками были темнокожие. А мы ещё удивляемся, что большинство игроков не могут простые комбинации выучить)
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Этот беляш что надо беляш.
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а говорили - Пончич) оказывается -беляш) так приятно..что он утер нос подгоревшим булочкам!
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