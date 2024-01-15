Премьер-лига. Женщины. «Ника» примет курское «Динамо»

Теги результаты Динамо Курск жен чемпионат России жен Ника жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдет один матч.

«Ника» в Сыктывкаре примет курское «Динамо».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Ника – Динамо Курск

15 января. 18:30

Положение команд: УГМК – 15-2, Динамо Курск – 14-2, МБА – 14-3, Надежда – 11-6, Ника – 8-7, Енисей – 9-9, Самара – 9-9, Спарта энд К – 5-12, Нефтяник – 4-13, Динамо Новосибирск – 3-14, Динамо Москва – 1-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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