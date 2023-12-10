Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» в гостях играет с одноклубницами из Новосибирска, «Ника» примет МБА

В воскресенье, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут три матча.

Курское «Динамо» в гостях играет с одноклубницами из Новосибирска, «Ника» примет МБА.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

ДИНАМО Новосибирск – ДИНАМО Курск

10 декабря. 10:00

Надежда – Енисей

10 декабря. 15:00

Ника – МБА

10 декабря. 18:30

Положение команд: Динамо Курск – 11-0, МБА – 9-2, УГМК – 8-2, Надежда – 8-3, Ника – 6-5, – 5-5, Самара – 4-7, Нефтяник – 3-8, Спарта энд К – 2-8, Динамо Новосибирск – 2-9, Динамо Москва – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.