Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» в гостях играет с одноклубницами из Новосибирска, «Ника» примет МБА
В воскресенье, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут три матча.
Курское «Динамо» в гостях играет с одноклубницами из Новосибирска, «Ника» примет МБА.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
ДИНАМО Новосибирск – ДИНАМО Курск
10 декабря. 10:00
Надежда – Енисей
10 декабря. 15:00
Ника – МБА
10 декабря. 18:30
Положение команд: Динамо Курск – 11-0, МБА – 9-2, УГМК – 8-2, Надежда – 8-3, Ника – 6-5, Енисей – 5-5, Самара – 4-7, Нефтяник – 3-8, Спарта энд К – 2-8, Динамо Новосибирск – 2-9, Динамо Москва – 1-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.