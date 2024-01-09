Премьер-лига. Женщины. «Надежда» – «Ника», «Спарта энд К» встретится с УГМК и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей.
«Надежда» в Оренбурге примет «Нику» из Сыктывкара, «Спарта энд К» из Видного дома встретится с екатеринбургским УГМК.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Самара – Енисей
9 января. 16:00
Надежда – Ника
9 января. 17:00
Спарта энд К – УГМК
9 января. 18:00
Динамо Курск – Нефтяник
9 января. 19:00
МБА – Динамо Новосибирск
9 января. 19:30
Положение команд: Динамо Курск – 13-2, УГМК – 13-2, МБА – 12-3, Надежда – 10-5, Енисей – 9-7, Ника – 8-6, Самара – 8-7, Спарта энд К – 4-11, Нефтяник – 3-12, Динамо Новосибирск – 3-13, Динамо Москва – 1-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.