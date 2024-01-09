Премьер-лига. Женщины. «Надежда» – «Ника», «Спарта энд К» встретится с УГМК и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей.

«Надежда» в Оренбурге примет «Нику» из Сыктывкара, «Спарта энд К» из Видного дома встретится с екатеринбургским УГМК.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

СамараЕнисей

9 января. 16:00

Надежда – Ника

9 января. 17:00

Спарта энд К – УГМК

9 января. 18:00

Динамо Курск – Нефтяник

9 января. 19:00

МБА – Динамо Новосибирск

9 января. 19:30

Положение команд: Динамо Курск – 13-2, УГМК – 13-2, МБА – 12-3, Надежда – 10-5, Енисей – 9-7, Ника – 8-6, Самара – 8-7, Спарта энд К – 4-11, Нефтяник – 3-12, Динамо Новосибирск – 3-13, Динамо Москва – 1-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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