Дэмиан Лиллард исполнил победный 3-очковый под сирену в матче с «Сакраменто»
Дэмиан Лиллард исполнил победный 3-очковый под сирену в матче с «Сакраменто».
Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард стал автором победного 3-очкового попадания в матче с «Сакраменто».
Лиллард забросил при счете 140:142 под сирену об окончании овертайма.
У «Бакс» на тот момент не оставалось тайм-аутов. Лиллард ввел мяч из-за лицевой, сразу получил его обратно, прошел через всю площадку и исполнил свой бросок.
В активе Дэмиана 29 очков и 8 передач при 9 из 23 с игры.
Дэйм-тайм💪
В целом, матч вообще без провалов. Давно такое хорошее кино не смотрел)