Дэмиан Лиллард исполнил победный 3-очковый под сирену в матче с «Сакраменто».

Разыгрывающий « » стал автором победного 3-очкового попадания в матче с « ».

Лиллард забросил при счете 140:142 под сирену об окончании овертайма.

У «Бакс» на тот момент не оставалось тайм-аутов. Лиллард ввел мяч из-за лицевой, сразу получил его обратно, прошел через всю площадку и исполнил свой бросок.

В активе Дэмиана 29 очков и 8 передач при 9 из 23 с игры.