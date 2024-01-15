Дэмиан Лиллард исполнил победный 3-очковый под сирену в матче с «Сакраменто»

Теги Милуоки Сакраменто НБА Баскетбол - видео Дэмиан Лиллард Баскетбол

Дэмиан Лиллард исполнил победный 3-очковый под сирену в матче с «Сакраменто».

Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард стал автором победного 3-очкового попадания в матче с «Сакраменто».

Лиллард забросил при счете 140:142 под сирену об окончании овертайма.

У «Бакс» на тот момент не оставалось тайм-аутов. Лиллард ввел мяч из-за лицевой, сразу получил его обратно, прошел через всю площадку и исполнил свой бросок.

В активе Дэмиана 29 очков и 8 передач при 9 из 23 с игры.

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9 комментариев
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Во многом за этим его и брали)
Дэйм-тайм💪
+18
-2
+16
там весь овертайм был эпичным. красивый матч
+6
0
+6
Хорош, чертяка
+3
0
+3
Ответ de-fussball
там весь овертайм был эпичным. красивый матч
Там и концовка четвёртой шикарная была.
В целом, матч вообще без провалов. Давно такое хорошее кино не смотрел)
+3
0
+3
Чётко исполнил.
+2
0
+2
Ответ rb_10
Во многом за этим его и брали) Дэйм-тайм💪
Лучше и не скажешь)
+3
-1
+2
Милуоки снова встали на победный лыжи, классный матч
0
0
0
Чётко с сиреной положил. Красавчик
0
0
0
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