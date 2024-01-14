Кори Хиггинс не прошел медицинское обследование в «Црвене Звезде»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда Адриатическая лига Кори Хиггинс Джавонте Смарт Баскетбол

«Црвена Звезда» не подпишет контракт с Кори Хиггинсом.

Бывший игрок ЦСКА и «Барселоны» не прошел медицинское обследование перед подписанием соглашения с сербской командой.

В итоге «Црвена Звезда» подписала бывшего разыгрывающего «Филадельфии» Джавонте Смарта.

Последний раз Хиггинс выходил на паркет в составе испанской «Барселоны». Летом стороны расторгли соглашение из-за новой финансовой политики клуба. В сезоне-2022/23 лиги АСВ 34-летний Хиггинс набирал в среднем 9,8 очка, 2,2 подбора и 1,5 передачи.

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