Представитель Евролиги Горан Сашич о поездках в Россию: «Вы говорите с человеком из Сербии. Вы не напугаете нас никакой ситуацией»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Баскетбол

Представитель Евролиги Сашич объяснил, почему ему не страшно приезжать в Россию.

Исполнительный директор Совета тренеров Евролиги Горан Сашич, который в январе посетил Санкт-Петербург, объяснил, почему не боится приезжать в Россию.

«Вы говорите с человеком из Сербии, я думаю, вы понимаете. У нас были войны в 1990-х, мы сами были под санкциями. Так что не думаю, что вам нужно за меня бояться.

Приведу вам в пример недавнюю ситуацию, я встречался с владельцем «Маккаби» Тель-Авив. Он вместе с членами совета директоров пригласил меня в Тель-Авив. Я тут же заявил, что не боюсь туда приезжать. Вы не испугаете сербских людей подобным. Владелец «Хапоэля» рассказал мне, что единственным пилотом, которого ему удалось найти для своего частного самолета, был серб.

Вы не напугаете нас никакой ситуацией. Так что, когда меня спрашивают о поездках в России, мне становится смешно. Я счастлив, что сюда приехал. Я настолько не был напуган этим визитом, что привез с собой жену, дочку и моего трехлетнего сына в Россию. Прежде чем приехать в Санкт-Петербург по делам, я был в Москве на протяжении 18 дней по личным причинам. Так что я точно не боюсь», — сказал Сашич.

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