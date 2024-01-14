«Это уже не спорт». Игор Ракочевич раскритиковал Евролигу за статус «Црвены Звезды» и «Партизана»

Игор Ракочевич раскритиковал Евролигу.

Бывший сербский игрок высказал недовольство непостоянным статусом « » и « » в Евролиге.

«Если в следующем сезоне у Сербии не будет двух представителей в Евролиге, значит, там не уважают такие критерии, как традиция, качество баскетбола, развитие молодых игроков , количество зрителей, самая зажигательная атмосфера на матчах и продвижение Евролиги.

Если «Звезда» и «Партизан», после всего, что они дали Европе, не смогут сыграть в Евролиге в следующем сезоне, по меньшей мере, это будет несправедливо.

Если деньги важнее всего и предпочтение отдается клубу из более богатой страны с большим бюджетом, то это уже не спорт в его первоначальном понимании, и больше всех страдают баскетбол и болельщики.

Если к Евролиге присоединятся какие-то новые клубы, то правильнее было бы расширяться, а не выгонять одну из двух самых популярных команд», – сказал .