Стефен Карри: «Мы необязательно будем выигрывать каждый матч, просто хотим играть лучше. С «Буллс» это получилось»
Стефен Карри остался доволен игрой «Уорриорз» в матче с «Буллс».
Разыгрывающий «Голден Стэйт» в пятницу набрал 27 очков и 9 передач при 8 из 24 с игры, калифорнийцы победили со счетом 140:131.
«Приятно выиграть такой матч, когда понимаю, что лично я могу бросать мяч лучше, но мы забираем победу за счет коллективного усилия.
У нас в команде есть стандарты, которым мы хотим соответствовать. Разочарование заключается в том, что ты знаешь, что способен играть лучше. Мы необязательно будем выигрывать каждый матч, просто хотим играть лучше. С «Буллс» это получилось», – заявил Карри.