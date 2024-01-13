У Скута Хендерсона худший показатель «+/-» за два матча в истории НБА

Теги Миннесота Портленд НБА Оклахома-Сити Скут Хендерсон Баскетбол

Показатель «+/-» Скута Хендерсона в последних двух матчах в сумме составил «-83».

Это самый низкий показатель «+/-» по итогам двух матчей в истории НБА.

В четверг новичок «Портленда» завершил матч против «Оклахомы» (77:139) с «-56» по показателю «+/-». Это повторение второго худшего результата в истории НБА. Антирекорд принадлежит Мэнни Харрису – «-57» в составе «Кливленда» против «Лейкерс» в 2011 году.

В пятницу в матче против «Миннесоты» (93:116) показатель Хендерсона составил «-27».

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8 комментариев
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Кто-то из Портлендских писал, что Скут-Шарп потенциально сильнейший бэккорт лиги на десятилетие вперед.
+6
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+6
Он еще и худший игрок сезона по VORP. Пытаюсь найти кто еще в свой дебютный сезон был так же плох, но позже вышел на более менее звездный уровень, но пока не получается. Секстон, Ингрэм, Пул были плохи (Пул в этом году снова вернулся на тот уровень), но не настолько. Худший VORP за сезон в истории принадлежит легендарному Майклу Оловоканди, но Пул идет по графику, позволяющему опередить и его, причем с запасом.
Напомню, перед началом сезона ESPN поставили его на 78-е место среди лучших игроков НБА ) https://www.espn.com/nba/story/_/id/38549013/nbarank-2023-best-players-2023-24-100-51
+3
0
+3
Ответ Nightyork97
Первый сезон Уэстбрука : 32.5 минуты в среднем, 39.6% реализация с игры, 27.1% трехочковые, 15.3 очки. Первый сезон Скута : 27 минут в среднем, 36.5% реализация с игры, 29.3% трехочковые, 12 очков за игру. У каждого из них есть плюсы и минусы, Скут лучше бросает трехи, Расс получше был в защите, передачи раздают на одном уровне, смущает другое. Почему люди думают, что он должен показывать праймового Расса в первый сезон, когда у них цифры почти идентичные. Нужно время выбить G - лигу из Скута, тяжеловато дается ему НБА, но в целом никто из этого не делает трагедии кроме хомячков с завышенными ожиданиями.
В последних играх прям слабенькая статистика. Около 7-10 очков.
+1
0
+1
Первый сезон Уэстбрука : 32.5 минуты в среднем, 39.6% реализация с игры, 27.1% трехочковые, 15.3 очки. Первый сезон Скута : 27 минут в среднем, 36.5% реализация с игры, 29.3% трехочковые, 12 очков за игру. У каждого из них есть плюсы и минусы, Скут лучше бросает трехи, Расс получше был в защите, передачи раздают на одном уровне, смущает другое. Почему люди думают, что он должен показывать праймового Расса в первый сезон, когда у них цифры почти идентичные. Нужно время выбить G - лигу из Скута, тяжеловато дается ему НБА, но в целом никто из этого не делает трагедии кроме хомячков с завышенными ожиданиями.
+2
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Ничего хорошего с Биллапсом не светит
0
0
0
Ответ Fungus_Amongus
Он еще и худший игрок сезона по VORP. Пытаюсь найти кто еще в свой дебютный сезон был так же плох, но позже вышел на более менее звездный уровень, но пока не получается. Секстон, Ингрэм, Пул были плохи (Пул в этом году снова вернулся на тот уровень), но не настолько. Худший VORP за сезон в истории принадлежит легендарному Майклу Оловоканди, но Пул идет по графику, позволяющему опередить и его, причем с запасом. Напомню, перед началом сезона ESPN поставили его на 78-е место среди лучших игроков НБА ) https://www.espn.com/nba/story/_/id/38549013/nbarank-2023-best-players-2023-24-100-51
от создателей «настоящий 1 номер драфта» и «самый подготовленный к нба»
эксперты со спортс никогда не подводят в своих прогнозах
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Ответ Некрофилы Душанбе за Юве
от создателей «настоящий 1 номер драфта» и «самый подготовленный к нба» эксперты со спортс никогда не подводят в своих прогнозах
Ну, лично я еще тогда, до старта сезона, писал, что именно так все и будет https://www.sports.ru/basketball/1115551786-kenon-martin-o-rejtinge-espn-pokazhite-mne-93-igrokov-v-nba-kotorye-lu.html
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