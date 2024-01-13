У Скута Хендерсона худший показатель «+/-» за два матча в истории НБА

Показатель «+/-» Скута Хендерсона в последних двух матчах в сумме составил «-83».

Это самый низкий показатель «+/-» по итогам двух матчей в истории .

В четверг новичок « » завершил матч против «Оклахомы» (77:139) с «-56» по показателю «+/-». Это повторение второго худшего результата в истории НБА. Антирекорд принадлежит Мэнни Харрису – «-57» в составе «Кливленда» против «Лейкерс» в 2011 году.

В пятницу в матче против «Миннесоты» (93:116) показатель составил «-27».