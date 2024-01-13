У Скута Хендерсона худший показатель «+/-» за два матча в истории НБА
Показатель «+/-» Скута Хендерсона в последних двух матчах в сумме составил «-83».
Это самый низкий показатель «+/-» по итогам двух матчей в истории НБА.
В четверг новичок «Портленда» завершил матч против «Оклахомы» (77:139) с «-56» по показателю «+/-». Это повторение второго худшего результата в истории НБА. Антирекорд принадлежит Мэнни Харрису – «-57» в составе «Кливленда» против «Лейкерс» в 2011 году.
В пятницу в матче против «Миннесоты» (93:116) показатель Хендерсона составил «-27».
Напомню, перед началом сезона ESPN поставили его на 78-е место среди лучших игроков НБА ) https://www.espn.com/nba/story/_/id/38549013/nbarank-2023-best-players-2023-24-100-51
эксперты со спортс никогда не подводят в своих прогнозах