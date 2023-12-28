Скут Хендерсон: «Награда лучшему новичку остается моей целью»
Скут Хендерсон заявил, что награда лучшему новичка сезона остается его целью.
Разыгрывающий «Портленда» Скут Хендерсон не теряет надежды стать лучшим новичком сезона-2023/24.
«Я продолжаю бороться за звание «Новичок года», эта награда остается моей целью. Думаю, что остается неясным, кто ее получит», – сказал Хендерсон.
а) вернуться в стартовые 5;
б) выдавать в оставшихся матчах регулярки линейку около 30-7-7, чтобы как-то исправить стартовый провал.
Без шансов.