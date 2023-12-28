Скут Хендерсон: «Награда лучшему новичку остается моей целью»

Теги Портленд НБА Скут Хендерсон Баскетбол

Скут Хендерсон заявил, что награда лучшему новичка сезона остается его целью.

Разыгрывающий «Портленда» Скут Хендерсон не теряет надежды стать лучшим новичком сезона-2023/24.

«Я продолжаю бороться за звание «Новичок года», эта награда остается моей целью. Думаю, что остается неясным, кто ее получит», – сказал Хендерсон.

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2 комментария
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зато ясно, кто точно не получит...это ты, Скут
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Скут, для этого тебе надо:
а) вернуться в стартовые 5;
б) выдавать в оставшихся матчах регулярки линейку около 30-7-7, чтобы как-то исправить стартовый провал.

Без шансов.
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