Скут Хендерсон вышел на матч с «Ютой» в защитных очках, чтобы привыкнуть к контактным линзам

Теги Портленд НБА Юта Баскетбол - фото Скут Хендерсон Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Скут Хендерсон принял участие в матче впервые с 1 ноября.

На игру с «Ютой» (121:105) Хендерсон вышел в защитных очках – как объяснила репортер Брук Олзендам, защитник недавно начал пользоваться контактными линзами. Ношение очков должно помочь Хендерсону привыкнуть к новым ощущениям, при этом предотвратив любое вмешательство с его стороны.

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3 комментария

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Oleg Olegov
Фото выглядит как идеальная заготовка для разных мемов)
+4
0
+4
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kern-dll
Так это поэтому он так плох был на старте сезоне? Не видел ничего.
+6
-3
+3
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Ryan T.
Ответ Oleg Olegov
Фото выглядит как идеальная заготовка для разных мемов)
Вуаля
https://sun9-34.userapi.com/impg/4TXGBNNEcRFUpJPmiVZNAJmAVJoJlWkVvf8xnQ/w-YwVXK2s_E.jpg?size=2560x2560&quality=95&sign=2bdf3297b5454a29a4d89cc6be2a09ad&type=album
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0
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