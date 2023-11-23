Скут Хендерсон вышел на матч с «Ютой» в защитных очках, чтобы привыкнуть к контактным линзам
Разыгрывающий «Портленда» Скут Хендерсон принял участие в матче впервые с 1 ноября.
На игру с «Ютой» (121:105) Хендерсон вышел в защитных очках – как объяснила репортер Брук Олзендам, защитник недавно начал пользоваться контактными линзами. Ношение очков должно помочь Хендерсону привыкнуть к новым ощущениям, при этом предотвратив любое вмешательство с его стороны.
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