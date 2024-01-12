Скут Хендерсон завершил матч против «Тандер» с «-56» в графе «плюс/минус». Антирекорд НБА – «-57»

Теги Портленд НБА Оклахома-Сити Майлз Бриджес Джеремайя Робинсон-Эрл Скут Хендерсон Баскетбол

«Оклахома» выиграла у «Портленда» с разницей «+62» (139:77).

Разыгрывающий «Блэйзерс» Скут Хендерсон завершил встречу с «-56» по показателю «+/-». Это повторение второго худшего результата в истории НБА.

Ранее подобный показатель демонстрировали Джеремайя Робинсон-Эрл и Майлз Бриджес. Игрок «Шарлотт» провел подобную игру в середине декабря прошлого года.

Антирекорд принадлежит Мэнни Харрису – «-57» в составе «Кливленда» против «Лейкерс» в 2011 году.

НБА официально ввела статистику «плюс/минус» в сезоне-07/08.

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3 комментария
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Вся команда выглядела ужасно. Чонси пока не производит впечатление хорошего специалиста, всеж состав у Портленда довольно неплохой, точно не хуже чем у Юты.
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Бывает, не повезло парню сегодня, как и всей команде, ....💩 по-полной )) Но он хоть набрал 13 очков, при общих 77 это весомый вклад ;))
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Побил рекорд Харта в истории ПТБ в 2022 против Юты. Тот закончил игру с -51. Забудем этот день как страшный сон
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