Скут Хендерсон завершил матч против «Тандер» с «-56» в графе «плюс/минус». Антирекорд НБА – «-57»
«Оклахома» выиграла у «Портленда» с разницей «+62» (139:77).
Разыгрывающий «Блэйзерс» Скут Хендерсон завершил встречу с «-56» по показателю «+/-». Это повторение второго худшего результата в истории НБА.
Ранее подобный показатель демонстрировали Джеремайя Робинсон-Эрл и Майлз Бриджес. Игрок «Шарлотт» провел подобную игру в середине декабря прошлого года.
Антирекорд принадлежит Мэнни Харрису – «-57» в составе «Кливленда» против «Лейкерс» в 2011 году.
НБА официально ввела статистику «плюс/минус» в сезоне-07/08.