«Оклахома» выиграла у «Портленда» с разницей «+62» (139:77).

Разыгрывающий «Блэйзерс» завершил встречу с «-56» по показателю «+/-». Это повторение второго худшего результата в истории НБА.

Ранее подобный показатель демонстрировали Джеремайя Робинсон-Эрл и . Игрок «Шарлотт» провел подобную игру в середине декабря прошлого года.

Антирекорд принадлежит Мэнни Харрису – «-57» в составе «Кливленда» против «Лейкерс» в 2011 году.

официально ввела статистику «плюс/минус» в сезоне-07/08.