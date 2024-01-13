«Панатинаикос» сделал предложения Эди Таварешу и Марио Хезоне на следующий сезон (Marca)

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос Реал Марио Хезоня Эди Тавареш Баскетбол

«Панатинаикос» хочет заполучить двух ключевых игроков «Реала» в следующем сезоне.

Согласно сообщению испанского издания Marca, греческий клуб сделал выгодные предложения центровому Эди Таварешу и Марио Хезоне.

Тавареш, MVP «Финала четырех» Евролиги 2023 года и трехкратный лучший защитник лиги, получает 3 миллиона евро в год по истекающему контракту с «Реалом». По информации Marca, «Панатинаикос» уже предложил ему такую же сумму.

Хезоня, который никогда не скрывал, что является поклонником «Пао», уже получил от греков предложение о контракте на 3 года и 2 миллиона евро. Как сообщает Marca, «Реал» сможет предложить такую сумму только в случае увеличения бюджета клуба.

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