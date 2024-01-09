Генеральные менеджеры Евролиги считают «Реал» фаворитом сезона-2023/24
Евролига представила результаты опроса генеральных менеджеров в середине сезона.
«Реал» является явным фаворитом на попадание в «Финал четырех» в Берлине, за это проголосовали 88,9 процента руководителей лиги. «Монако» и «Барселона» получили по 66,7% голосов, белградский «Партизан» – 44,4%.
Кроме того, 38,9% генеральных менеджеров Евролиги назвали «Реал» самым неудобным соперником. 33,3% проголосовали за «Партизан».
Действующий чемпион Евролиги также получил большинство голосов как самая зрелищная команда (61,1%).
77,8% генеральных менеджеров удивлены выступлением «Виртуса» в этом сезоне. Команда из Болоньи идет на 2-м месте (14-5).