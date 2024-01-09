Генеральные менеджеры Евролиги считают «Реал» фаворитом сезона-2023/24

Евролига представила результаты опроса генеральных менеджеров в середине сезона.

«Реал» является явным фаворитом на попадание в «Финал четырех» в Берлине, за это проголосовали 88,9 процента руководителей лиги. « » и « » получили по 66,7% голосов, белградский «Партизан» – 44,4%.

Кроме того, 38,9% генеральных менеджеров Евролиги назвали « » самым неудобным соперником. 33,3% проголосовали за « ».

Действующий чемпион Евролиги также получил большинство голосов как самая зрелищная команда (61,1%).

77,8% генеральных менеджеров удивлены выступлением « » в этом сезоне. Команда из Болоньи идет на 2-м месте (14-5).