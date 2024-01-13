В «Далласе» верят, что объединение Сиакама с Дончичем и Ирвингом сделает команду полноценным претендентом на титул

В «Далласе» высоко оценивают форварда «Торонто» Паскаля Сиакама.

Как рассказал инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер, в менеджменте «Мэверикс» есть люди, которые убеждены, что Сиакам способен превратить команду в одного из фаворитов.

«Знаю, что в « » есть люди, которые твердо верят: является тем самым звеном, которое способно превратить команду в полноценного претендента. Они считают, что это случится, если объединить его с и », – рассказал Фишер.

«Рэпторс» нацелены на обмен форварда, который имеет истекающий контракт.