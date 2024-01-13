В «Далласе» верят, что объединение Сиакама с Дончичем и Ирвингом сделает команду полноценным претендентом на титул

Теги возможные переходы Даллас Торонто НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Паскаль Сиакам Баскетбол

В «Далласе» высоко оценивают форварда «Торонто» Паскаля Сиакама.

Как рассказал инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер, в менеджменте «Мэверикс» есть люди, которые убеждены, что Сиакам способен превратить команду в одного из фаворитов.

«Знаю, что в «Далласе» есть люди, которые твердо верят: Паскаль Сиакам является тем самым звеном, которое способно превратить команду в полноценного претендента. Они считают, что это случится, если объединить его с Дончичем и Ирвингом», – рассказал Фишер.

«Рэпторс» нацелены на обмен форварда, который имеет истекающий контракт.

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11 комментариев
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Хотелось бы
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Ответ Maturmalai
После того, как Даллас киданул нюёрков, намерено слив в прошлом сезоне игру, чтобы сохранить защиту на свой пик, я бы поостерегся принимать от них такой актив.
логичное поведение Далласа, ни они первые ни они последние так поступают

для этого и прописывается, что команда получает в случае срабатывания защиты, в данном случае пик просто перешёл на драфт 2024 с такой же защитой, если она сработает, то на драфт 2025 с такой же защитой, а вот если сработает и она, то он станет пиком второго раунда 2025 (т.е. 30-40)
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А разве им есть, что предложить за него? Вроде бы уже все активы отдали ранее. Разве что летом подпишут как СА.
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ГСВ так не считает
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Дончич Ирвинг Сиакам Лайвли и кто-то из Грота (сарказм) - а че бы и нет. через год-два это будет хорошая смесь. Ирвинг так вообще еще лет пять может свои акробатические номера показывать
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Ответ Kudim41
Какой же бред! Далласу нужен хороший подбирающий(центровой), но способный набирать 20+. Все! Команда будет слеплена
так Лайвли уже есть
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Ответ zastup
так Лайвли уже есть
Сырой ещё совсем.
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Ответ Дмитрий Чирко
А разве им есть, что предложить за него? Вроде бы уже все активы отдали ранее. Разве что летом подпишут как СА.
Уже раньше была новость о возможном предложении Далласа: Хардуэй, Грин, Холмс и пик 1 раунда.
Вопрос, нужно ли что-то из этого Торонто, остается открытым
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Ответ Mstislav
Уже раньше была новость о возможном предложении Далласа: Хардуэй, Грин, Холмс и пик 1 раунда. Вопрос, нужно ли что-то из этого Торонто, остается открытым
После того, как Даллас киданул нюёрков, намерено слив в прошлом сезоне игру, чтобы сохранить защиту на свой пик, я бы поостерегся принимать от них такой актив.
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Ответ Дмитрий Чирко
А разве им есть, что предложить за него? Вроде бы уже все активы отдали ранее. Разве что летом подпишут как СА.
У Далласа сильно забитая платёжка, как СА они вряд ли смогут его подписать
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