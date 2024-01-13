В «Далласе» верят, что объединение Сиакама с Дончичем и Ирвингом сделает команду полноценным претендентом на титул
В «Далласе» высоко оценивают форварда «Торонто» Паскаля Сиакама.
Как рассказал инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер, в менеджменте «Мэверикс» есть люди, которые убеждены, что Сиакам способен превратить команду в одного из фаворитов.
«Знаю, что в «Далласе» есть люди, которые твердо верят: Паскаль Сиакам является тем самым звеном, которое способно превратить команду в полноценного претендента. Они считают, что это случится, если объединить его с Дончичем и Ирвингом», – рассказал Фишер.
«Рэпторс» нацелены на обмен форварда, который имеет истекающий контракт.
для этого и прописывается, что команда получает в случае срабатывания защиты, в данном случае пик просто перешёл на драфт 2024 с такой же защитой, если она сработает, то на драфт 2025 с такой же защитой, а вот если сработает и она, то он станет пиком второго раунда 2025 (т.е. 30-40)
Вопрос, нужно ли что-то из этого Торонто, остается открытым