«Атланта» проявляет «все большее желание» расстаться с Капелой, «Хоукс» нацелены на Сиакама
Как информирует инсайдер Марк Стейн, «Атланта» проявляет «все большее желание» расстаться с центровым Клинтом Капелой, поскольку клуб продолжает борьбу за тяжелого форварда Паскаля Сиакама («Торонто»).
Как пишет Стейн, не исключен вариант трехсторонней сделки с участием «Далласа» – техасскому клубу интересен вариант с усилением состава швейцарским центровым.
«Мавс» уже вели переговоры с «Хоукс» по Капеле, однако команда из Джорджии запросила Джоша Грина и Джейдена Харди взамен, что не устроило техассцев.
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