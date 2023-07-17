«Атланта» проявляет «все большее желание» расстаться с Капелой, «Хоукс» нацелены на Сиакама

Как информирует инсайдер Марк Стейн, « » проявляет «все большее желание» расстаться с центровым , поскольку клуб продолжает борьбу за тяжелого форварда (« »).

Как пишет Стейн, не исключен вариант трехсторонней сделки с участием « » – техасскому клубу интересен вариант с усилением состава швейцарским центровым.

«Мавс» уже вели переговоры с «Хоукс» по Капеле, однако команда из Джорджии запросила Джоша Грина и Джейдена Харди взамен, что не устроило техассцев.

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