«Атланта» проявляет «все большее желание» расстаться с Капелой, «Хоукс» нацелены на Сиакама

Теги возможные переходы Атланта Даллас Торонто НБА Клинт Капела Паскаль Сиакам Баскетбол

Как информирует инсайдер Марк Стейн, «Атланта» проявляет «все большее желание» расстаться с центровым Клинтом Капелой, поскольку клуб продолжает борьбу за тяжелого форварда Паскаля СиакамаТоронто»).

Как пишет Стейн, не исключен вариант трехсторонней сделки с участием «Далласа» – техасскому клубу интересен вариант с усилением состава швейцарским центровым.

«Мавс» уже вели переговоры с «Хоукс» по Капеле, однако команда из Джорджии запросила Джоша Грина и Джейдена Харди взамен, что не устроило техассцев.

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2 комментария

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За Валенсию с 1999
Сиакам интереснее и разностороннее Капелы
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DirkMavs
Блин надеюсь у Далласа получиться зацепить Капеллу по сравнению с бесполезным Пауеллом Капелла это как небо и земля….уже нет сил смотреть в старте на этого Пауелла
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