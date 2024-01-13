Премьер-лига. Женщины. УГМК против «Самары», «Енисей» сыграет с МБА, «Спарта энд К» примет «Надежду»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут три матча.
Екатеринбургский УГМК дома встретится с «Самарой», «Енисей» в Красноярске сыграет со столичной МБА.
«Спарта энд К» из Видного примет оренбургскую «Надежду».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
УГМК – Самара
13 января. 11:00
Енисей – МБА
13 января. 15:00
Спарта энд К – Надежда
13 января. 16:00
Положение команд: УГМК – 14-2, Динамо Курск – 14-2, МБА – 13-3, Надежда – 11-5, Ника – 8-7, Енисей – 9-8, Самара – 9-8, Спарта энд К – 4-12, Нефтяник – 4-13, Динамо Новосибирск – 3-14, Динамо Москва – 1-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.