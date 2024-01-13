Премьер-лига. Женщины. УГМК против «Самары», «Енисей» сыграет с МБА, «Спарта энд К» примет «Надежду»

Теги результаты Спарта энд К жен УГМК жен Надежда жен чемпионат России жен Енисей жен МБА жен Самара жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут три матча.

Екатеринбургский УГМК дома встретится с «Самарой», «Енисей» в Красноярске сыграет со столичной МБА.

«Спарта энд К» из Видного примет оренбургскую «Надежду».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

УГМК – Самара

13 января. 11:00

Енисей – МБА

13 января. 15:00

Спарта энд К – Надежда

13 января. 16:00

Положение команд: УГМК – 14-2, Динамо Курск – 14-2, МБА – 13-3, Надежда – 11-5, Ника – 8-7, Енисей – 9-8, Самара – 9-8, Спарта энд К – 4-12, Нефтяник – 4-13, Динамо Новосибирск – 3-14, Динамо Москва – 1-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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