Д’Анджело Расселл: «Слухи про обмены не влияют на мою игру»
Д’Анджело Расселл отреагировал на слухи о возможном обмене.
По словам разыгрывающего «Лейкерс», подобные разговоры на данном этапе карьеры не сказываются на его игре.
«Испытываю ли я дискомфорт? Вообще нет.
Я имею дело с подобными вещами с самого начала своего пребывания в лиге. Понимаю, что не могу повлиять на это. Не имеет значения, насколько хорошо играешь, насколько профессионально себя ведешь, как много бросков ты смазал или попал. Это все равно будет происходить», – сказал Расселл.