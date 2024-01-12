Д’Анджело Расселл: «Слухи про обмены не влияют на мою игру»

Теги Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Баскетбол

Д’Анджело Расселл отреагировал на слухи о возможном обмене.

По словам разыгрывающего «Лейкерс», подобные разговоры на данном этапе карьеры не сказываются на его игре.

«Испытываю ли я дискомфорт? Вообще нет.

Я имею дело с подобными вещами с самого начала своего пребывания в лиге. Понимаю, что не могу повлиять на это. Не имеет значения, насколько хорошо играешь, насколько профессионально себя ведешь, как много бросков ты смазал или попал. Это все равно будет происходить», – сказал Расселл.

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1 комментарий
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Это точно. ВЫдаешь стабильное УГ
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